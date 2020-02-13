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Küçük kızı kaçıran zanlı tutuklandı

14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki M.T. ve arkadaşı tutuklandı.

13.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:25Küçük kızı kaçıran zanlı tutuklandı
14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki M.T. ve arkadaşı tutuklandı.
'da 25 2019 günü 35 yaşındaki M.T. tarafından kaçırılan 14 yaşındaki M. K., 18 gün sonra bulunmuştu. Müge Anlı'ya konuk olan küçük kızın annesi A.M.; "Kızımı kaçıran M., erkek gibi yaşıyor. Erkek gibi davranıyor. Kızım için çok korkuyorum" demişti.
Samsun Emniyeti, Müge Anlı'ya gelen ihbarları değerlenip küçük kızı ve onu kaçıran M.T.'nin yerini belirlemişti. 48 yaşındaki İ.Y.'nin evinde bulunmuşlardı.
Programda verilen bilgilere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, M.T. ve İ.Y., 'Küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
(İHA)

Müge Anlı, Aralık, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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