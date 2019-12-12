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Küçük kızın kafası tencereye sıkıştı! Çevredekiler seferber oldu

Hindistan'da kaydedilen görüntüde 3 yaşındaki kızın kafasına tencere sıkıştı. Tencereyi çıkarmak için büyük çaba sarf eden esnaflar yarım saatlik mücadelenin sonunda küçük kızı tencereden kurtardı.

12.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:55

'ın Racastan eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası tencereye sıkışınca köylüler seferber oldu.

ESNAFLAR YARDIM ETTİ

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jalore bölgesinde yer alan bir köyde 3 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun kafası bakır bir tencereye sıkıştı.

Kız çocuğunun ailesi tencereyi çıkarmak için büyük çaba sarf etmesine rağmen başarılı olamayınca çevredeki esnaftan yardım istedi. ağlayan küçük kızını tutarken bir kişi de makasla bakır tencereyi kesmeye çalıştı.

YARIM SAAT KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Kızın yaralanmasını engellemek için büyük çaba sarf eden adam, yaklaşık yarım saat sonra tencereyi çıkarmayı başardı. Korku içindeki anne ise ağlayan kızını teselli etti. Kız çocuğunu kurtaran adam yaptığı açıklamada, "Tencereyi kesmemiz yaklaşık yarım saatimizi aldı. Bizim için çok zordu. Çocuğun durumu şu anda iyi" dedi.

Küçük kızın kafası tencereye sıkıştı! Çevredekiler seferber oldu

Hindistan, Anne, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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ADINIZI YAZIN:3 yasındakı genc kız derken ? :D
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