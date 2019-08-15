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Küçük kızın kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kamerada

Çin'in Hubei eyaletinde annesiyle gittiği alışveriş merkezinde bulunan yürüyen merdivene kolunu sıkıştırdı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

15.08.2019 16:51
Küçük kızın kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kamerada

Çin'in Hubei eyaletinde küçük yaştaki bir kız çocuğu, annesi ile gittiği alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene kolunu kaptırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kız, annesi ile merdivenden yukarı çıkarken ellerini merdivenin tırabzanından kaldırmayınca hareket halindeki küpeşte nedeniyle elleri alta bulunan panele sıkıştı.

PLASTİK MUHAFAZA SÖKÜLEREK KURTARILDI

Kızını kurtarmaya çalışan anne, başarılı olamadı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, tırabzan konveyör sistemini çevreleyen plastik muhafazayı sökerek kızı sadece 10 dakikada kurtardılar.

Hastaneye kaldırılan kızda ciddi bir yaralanmanın meydana gelmediği sadece kolunda hafif kesikler olduğu ve dikiş atıldığı belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Dünya

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