Küçük Kızın Olay Yerinde Bıraktığı Not, Kazanın Nasıl Gerçekleştiğini Aydınlattı

ABD'de bir okul öğrencisinin, kazada ezilen arabanın üzerinde bıraktığı not, sosyal medyada yayınlandıktan sonra viral hale geldi.

ARABANIN ÖN CAMINDA NOT BULDU

Andrew Sipowicz adlı bir Twitter kullanıcısı, birkaç gün önce arabasının ezildiğini tespit ettiğini anlattı. Sipowicz'e göre arabasının yanında kimse yoktu, ancak ön camında bir çocuğun yazdığı belli olan not buldu. Notu yazan kişinin kendini, yerel bir okulun 6. sınıf öğrencisi olarak tanıttığı ve arabaya, okul otobüsünün çarptığını anlattığı belirtildi.

KAZANIN NASIL YAŞANDIĞINI ÇİZGİ

Kız çocuğunun verdiği bilgilere göre, otobüs sürücüsü geri vites yaparken arabaya çarpıp, ardından yoluna devam etti. Kız çocuğu, otobüsün plaka numarasını bırakmakla yetinmeyip ayrıca kazanın nasıl yaşandığını çizdi.

TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYOR

Kız öğrenciden aldığı bu bilgi sayesinde araba tamirinin daha ucuza mal olduğunu kaydeden Sipowicz, çocuğa bir teşekkür borçlu olduğunu belirtti.

İşte otobüs şoförünün çarptığı araç ve minik kızın bıraktığı not;