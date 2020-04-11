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Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı

Karaman'da korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşma anı duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.

11.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:21
Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı
Karaman 'da korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşma anı duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.

Kendisi gibi eşi de sağlık çalışanı olan Özge Koçak , salgın nedeniyle 6 yaşındaki kızı Öykü Koçak'ı merkeze bağlı Yeşildere köyünde oturan kayınpederi İbrahim Koçak'ın evine bıraktı. Küçük kız, dedesine uzun zamandır özlemini çektiği anne ve babasını görmek istediğini söyleyince Özge Koçak izin alarak köye gitti. Evin önünde bisiklet sürmekte olan küçük kız, otomobille habersizce gelen annesi Özge Koçak'ı karşısında görünce sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü, gözyaşları içinde "Biraz kız kıza vakit geçirelim" diyerek annesini bırakmak istemedi. Bu anları cep telefonuna kaydeden babaanne, çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Koçak, Yeşildere, Karaman, Koçak, Güncel
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