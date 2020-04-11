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Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı

Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı Karaman'da koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşma anı duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.

11.04.2020 01:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:37
Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı
KARAMAN - Karaman 'da koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşma anı duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.
Kendisi gibi eşi de sağlık çalışanı olan Özge Koçak , salgın nedeniyle 6 yaşındaki kızı Öykü Koçak'ı merkeze bağlı Yeşildere köyünde oturan kayınpederi İbrahim Koçak'ın evine bıraktı. Küçük kız, dedesinden uzun zamandır özlemini çektiği anne ve babasını görmek istediğini söyleyince Özge Koçak izin alarak köye gitti. Evin önünde bisiklet sürmekte olan küçük kız, otomobille habersizce gelen annesi Özge Koçak'ı karşısında görünce sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü, gözyaşları içinde "Biraz kız kıza vakit geçirelim." diyerek annesini bırakmak istemedi. Bu anları cep telefonuna kaydeden babaanne, çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü. Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, Koçak, Genel
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