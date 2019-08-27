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Küçük kızının gözü önünde erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de 6 yaşındaki kızının gözleri önünde eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

27.08.2019 22:21
Küçük kızının gözü önünde erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de 31 Temmuz'da evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arnavutköy'deki evinde 31 Temmuz akşamı temizlik yaparken Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın ardından yakalanan Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tuğba Anlak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.


NE OLMUŞTU?

Olay, 31 Temmuz akşamı İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNE VURDU

Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darp eden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Yaşanan bu anlarda Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AİLESİ CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Tuğba Anlak'ın yakınları hastane önünde bugün basın açıklaması yapmış, Anlak için yardım istemişti.

Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve yetkililerden kardeşi için destek isteyerek, "Kardeşim burada hastanede yatıyor, nedir ne değildir belli değil. Almira her gün 'Annem gelecek, annem ölmeyecek, anneme bir şey olursa ben nasıl yatacağım, uyuyacağım.' diyor çocuk. Annesinin resmini öpüyor. Bunu yapana idam istiyorum. Bizi yaktı kendi de yansın. Kardeşime doktor desteği bekliyoruz. Daha iyi hastanelerden daha iyi doktorlar bekliyorum kardeşime. Çok kötü durumda her tarafı felçli, konuşamıyor, tanımıyor kimseyi, tamamen makinelere bağlı." diye konuşmuştu.

Kızının yanında darp edilip başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyorKızının yanında darp edilip başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor

Küçük kızının gözü önünde erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Arnavutköy, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (20)
KUZEYİN UŞAĞII: AİLEDEN SORUMLU SOSYAL POLİKALAR BAKANLIĞI. . . ORDAMISIN. . . . İDAM İSTERİZ İDAM. . . BAŞKA LAMİ CİMİ YOK. . . YOKSA DEVAM EDİYOR HER GÜN. . . DURMADAN. . ÖLÜYOR. KADINLAR. . ANALAR. . YAZIK. . . YETTİ ARTIK YETTİ. . . . ARTIK ÖKSÜZ. YETİM KALMASIN ÇOCUKLARIMIZ. . YAZIK OLUYOR ONALARA. . . …. YAZIK
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ADEM: Moda bu mu şimdi ne biçim bir ahlak sistemi bu.
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URFALI: bir ülkede yalan dolan cok olursa sonu cok kütü olur
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HÂLÂN SAHİNER: Posete mosete kanun getiriyonuz bir idami cikaramadiniz istediginiz zaman kanun getirirsiniz ama bir idami getiremediniz insanlarla alay etmeyin
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TRABZONLU: uff. . çok acı çok. tarifi yok. yeter artık. biz erkek olarak kendimizden nefret eder olduk. valla yeter.
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SUNA - ELAZIĞ: SEN BİR ANNEYDİN. NEDEN ELİN HERİFİYLE SEVGİLİ OLDUN? KÜÇÜK KIZINI DA YAKTIN KENDİNİ DE YAKTIN. ÇOK ACI
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10 6
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AYLA: kapalı olan kadın evlilik dışı ilişki kurmuş sen tesettüremi takıldın?
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CEM: Öncelikle Allah rahmet eylesin inşallah bunu yapan kişi en ağır cezayı alı ve bu olaylar tekrarlanmaz ve Kapalı olan kadının hastanedeki açık resmini burada paylaşmak çok yanlış bir davranış
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SERPİL: Bu ne ya bu ne ya yeter artik !!!
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KAYSERİ''DEN SELAMLAR __ ÜLKÜ: Allah günahlarını affetsin, kızına sabır ve güzel bir hayat versin, Amin
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