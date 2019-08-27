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Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti

Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybettiİSTANBUL - Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak hastaneye kaldırılan Tuğba Anlak, hayatını kaybetti.

27.08.2019 23:27
Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti
Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti
İSTANBUL - Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurularak hastaneye kaldırılan Tuğba Anlak, hayatını kaybetti.
Arnavutköy'deki evinde 31 Mart akşamı temizlik yaparken Murat U. tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından yakalanan Murat U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tuğba Anlak ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Tuğba Anlak'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti

Arnavutköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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