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Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın 4. haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A ve B takımları karşı karşıya geldi.

05.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:44Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor
Türkiye Voleybol Federasyonu Küçük Kızlar İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın 4. haftasında Belediyesi Eğitim ve Kulübü'nün A ve B takımları karşı karşıya geldi.

Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A takımı, B takımını 3-0 mağlup etti. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçta şampiyonun belirlenmesine 2 hafta kala Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü küçük kızlar takımı turnuvada ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

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