Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Küçük kızların yöresel şiveli "koronavirüs" mesajları gülümsetti

Afyonkarahisar'da, Selçuklu İlkokulunun kız öğrencilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine destek olmak amacıyla yerel kıyafetleriyle, yöresel şiveleriyle çektikleri kısa videolarda verdiği "Evde kal" mesajları gülümsetti.

15.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:14
Küçük kızların yöresel şiveli
Afyonkarahisar'da, Selçuklu İlkokulunun kız öğrencilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine destek olmak amacıyla yerel kıyafetleriyle, yöresel şiveleriyle çektikleri kısa videolarda verdiği "Evde kal" mesajları gülümsetti.
Sağlık Bakanlığınca başlatılan "evde kal" çağrısı ile Kovid-19 ile mücadeleye farklı bir katkı sağlamak için Afyonkarahisar'ın yerel kıyafetlerini giyen öğrenciler, evlerinde ailelerin çektiği videolarda mesajlar verdi.
Selçuklu İlkokulunun küçük kız öğrencileri, kısa videolarında yöresel şiveleriyle şöyle seslendi:
"Koreneya yakelenmek istemiyosanız, sağlikçilere yardımcı olceniz. Sokeğe çikmeceniz, ellerinizi de gözelce yuceniz. Bakın bi, sosyal mesafe deyip duruyola. Uzak durun, sarilmeyin ve altın günlerini etmeyin deyyola. Böyle olunca o virüsün yayılması azalıyo. Oturun gari evinizde, çıkmayın dışarı. Haşgeşli bükmeleriminiz evinizde edip yiyiverin gari. Abalarım, dayılarım, deyzelerim, emmilerim dışarı çıkmen, evinize kimseyi oturtturmen. Aççık öteye doğru kıyneşiverin, öteden konuşuverem.
Koranavirüsü kapmak istemeyosanız evde usul usul otceniz. Elinizi yüzünüzü ak pak yıkaceniz. Çocuklanızla da etkinlik etceniz. Sağlık çalışanlarımızı da yormeceniz ha baken. Sevdiklerinizi korumak için evde kalıven gari. Sokağa mokağa çıkmiceniz, evinizden kıyneşmiceniz. Evden çıkmiceniz sağlıklı kalceniz. Hoydur hoydur gezmeyin evde kalın gari. Arkideşle, şimdi koranavirüs diye bir şey varmış insanları hasta ediyomuş. Bundan sonra ellerimizi dımıl dımıl yucez. Evimizde oturcez, hem kendimizi hem de ailemizi korucez. Nere gidiyonuz, dışarda korona morona var. Biye yere gıyneşmen evinizde oturun gali. Bu virüs bitene kadar evlerinizden çıkmeyveceniz gali. Yoksa polis, jandarma gelir kolunuzdan tutar cezayı basıverir."
Selçuklu İlkokulu yönetimi de öğrencilerin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı Haberler
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Haberler ›› Güncel ››Küçük kızların yöresel şiveli 'koronavirüs' mesajları gülümsetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:44: Bolu'da, infaz düzenlemesinden yararlanan 623 hükümlü cezaevinden çıktı - Haber 11:44: Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 11:43: Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (2) - Haber 11:43: Yozgat'ta pazar yerlerinde korona virüs tedbirlerir - Haber 11:43: Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler