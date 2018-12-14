Küçük Kulüp Hayatın İçinden Söyleşileri

Ziya Şakir Yılmaz, insanların hayatına dokunmak cümlesinin önemini her fırsatta vurguladığı konuşmasında, kazanmış olduğu deneyimlerin yanı sıra; yola çıktığı günden bu yana yaptığı hataları da insanlarla paylaşmak istediği için gelişim eğitimleri vermeye başladığını dile getirdi.

İstanbul da Zet Kişisel Gelişim Akademisi'nin kurucularından olan Ziya Şakir Yılmaz, etkili iletişim ve liderlik becerileri konulu söyleşide, insanın kendisini sevmesinin ve kendisine önem verip, yatırım yapmasının öncelikli şart olduğunun altını çizdi. Etkili iletişimin öncelikle iyi dinlemekten geçtiğini belirten uzman, alışkanlık edinmek veya zararlı alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını da anlattı. Etkili bir liderin portresinin çizildiği söyleşide, konuklara hayat gayelerini bulma ve potansiyellerini keşfetme konusunda öneriler getirildi. Ziya Şakir Yılmaz ayrıca, Size Bir Sır Vereyim Mi? Adlı kişisel gelişim kitabını okuyucuları için imzaladı.

Küçük Kulüp Üyeleri ve Ziya Şakir Yılmaz'ın takipçilerinin katıldığı söyleşi, Küçük Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Ümran Bağcı ve Sosyal Komite Üyesi Alev Ütsükarcı'nın konuşmacıya katılımlarından dolayıçiçek vermesi ile son buldu.