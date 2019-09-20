Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi! Amca Aydemir tutuklandı

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, Ağrı'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında 12 tanığın ifadelerini değiştirdiğini belirterek, "Anne dua ediyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye." dedi. Ayrıca duruşmada amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün sabah Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir'in davasında mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verilirken diğer sanıkların beraatına karar verildi. Ayrıca başka tanıkların dinlemesi için Leyla Aydemir davası ikinci duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi.

"ANNE ÇOK ÇARESİZ BİR DURUMDA"

Davaya ilişkin olarak annenin konuşamadığını ifade eden Özkan, "Anne konuşamıyor. Yani anne çok çaresiz bir durumda, biz annenin gözyaşlarını görüyoruz. Şuanda Allah'tan medet umuyor. Dua okuyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye. Bu ülkenin adaleti, hakimleri, yargıçları var. Bizde UCİM olarak buradayız. Ağrı Barosu'nun müdahilliği kabul edildi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kabul edildi. Sanık avukatları bizlerin müdahilliğinin kabul edilmemesi taleplerini ilettiler. Biz sözleşmelere, protokollere imza atmış bir ülkeyiz. Bugün bu çocuğun yararı için buradayız. Bugün Leyla aramızda yok ama bu çok emsal bir durum. Türkiye'deki birçok çocuğun sesi. Hepsi sustular, hiçbiri konuşmadılar. Biz diyoruz ya 'Konuşmayan dilsiz şeytandır', herkes konuşsun. Bu çocuğun ahı yerde kalmaz" diye konuştu.

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan

"NASIL KONUŞAYIM 6 ÇOCUĞUM VAR"

Sözlerine devam eden Özkan, "Konuşamıyor, çünkü şöyle bir kelime söyledi, '6 çocuğum var, konuşamıyorum.' Hakimin söylediği ise 'Hiç yerde çocuğun gitti lütfen konuş' dedi, anne ise 'Nasıl konuşayım, 6 çocuğum var' dedi. Anaların ahı çıkar. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz, bu davanın her celsesinde burada olacağız" ifadelerini kullandı.

"SANATÇILARI AĞRI'YA DAVET EDİYORUM"

Herkesin davaya katılması için çağrıda bulunan Özkan, "Türk halkına sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlara sesleniyorum, ülkenin batısından doğusuna herkese sesleniyorum lütfen herkes klavyenin başından kalksın, davaya gelsinler. Ben sanatçıları da davet ediyorum" dedi.

"LEYLA İÇİN ÇOK AĞLADIK"

Saadet Özkan, Leyla'nın kaybolduğu günden itibaren yaşananları anlatırken gözleri doldu. Leyla'yı hep aradıklarını vurgulayan Özkan, "Biz Leyla'yı 18 gün aradık. Leyla için çok ağladık. Başka Leylalar da ölmesin, çocuklar ölmesinler, şeker de yiyebilsinler. Çocukları katledenler cezasını çeksin. Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanırlar. Çocuklar vatandır, biz bu yolda ülkemizdeki her çocuğa sahip çıkacağız. Adamlık çocuklara sahip çıkmaktır. Biz tutuklamalar gelirse çözülür diye düşünüyoruz. Çok iyi bir heyet var, heyet elinden geleni yapıyor. Göz göre göre burada beyanlar değiştiriliyor. Şuanda tüm heyet, ince ince ara başlıklar üzerinden elinden geleni yapıyor. Herkes Leyla'nın burada olmayan ruhu için mücadele ediyor. Baba konuşamıyor, şikayetçi değilim diyor. Konuşamıyorlar, bir karar alınmış ve bu karar uygulanıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Leyla Aydemir, Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Köye 1 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cesedi bulunan Leyla'nın öldüğünü öğrenen aile büyük bir üzüntü yaşamıştı.