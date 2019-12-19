Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi

Ağrı'da geçen yıl Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan amcası, "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama" sebebiyle tahliye edildi.

TUTUKLULARDAN BİRİ SERBEST KALDI

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir 17 ay sonra serbest bırakıldı. Diğer tutuklu amca Yusuf Aydemir'in ise tutukluluğu devam ediyor.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada küçük kızın ailesinin avukatın bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıkmış ve Aydemir ailesi sanıklardan şikayetçi olmamıştı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanık savunmalarını dinledikten sonra amca Yusuf Aydemir'in de tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aydemir ise "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama" sebebiyle tutuklandığı günden tam 17 ay sonra tahliye edildi.

Duruşmanın 2. celsesi ise 21 Şubat tarihinde görülecek.