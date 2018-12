Küçük Mehmet Hayırseverin Desteğiyle Yeniden Sese Kavuştu

14 Aralık 2018 Cuma 11:32



14 Aralık 2018 Cuma 11:32

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana 'da, "biyonik kulak" olarak bilinen işitme cihazının ilki çalınan, ikincisini ise kaybeden 6 yaşındaki Mehmet Yusuf Taş, durumundan haberdar olan bir hayırseverin desteğiyle yeni cihazına kavuştu.Anadolu Ajansının haberinin ardından çocuğun durumundan haberdar olan bir hayırsever, aileyle iletişime geçerek Küçük Mehmet için temin ettiği cihazı kargoyla adreslerine gönderdi.İşitme merkezinde yeni cihazı takılan Mehmet, çevresindekilerinin dudağını okuyarak ya da işaretle iletişim kurmaya çalıştığı 10 günün ardından duyduğu ilk sesle büyük heyecan yaşadı. Ayşe Taş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları büyük üzüntünün hayırseverin desteğiyle mutluluğa dönüştüğünü söyledi.Eşinin günübirlik işlerde çalıştığını, maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu vurgulayan anne Taş, kısa süre önce kaybolan cihazın yenisinin alınması için bekledikleri yardımın karşılık bulduğunu dile getirdi.Mehmet'i cihazının kaybolmasının ardından anaokuluna gönderemediğini, evden çıkaramadığını ve yanından bir an olsun ayıramadığını aktaran anne Taş, "Oğlumun çevresiyle iletişimi kesildi. Sesleri duymadığı için dışarı bile çıkartamıyordum. Üzüntüden oyun bile oynamıyordu. Bu on gün içerisinde bazen cihazın olmadığını unutup Mehmet'e sesleniyordum, duymadığında oturup birlikte ağlıyorduk. Bugün cihaz takılıp ilk duyduğunda o kötü günler geride kaldı diye mutlu oldum, duygulandım. Sanki ilk defa duyuyormuş gibi oldu." diye konuştu.Anne Taş, yeni cihaza gözü gibi bakacaklarını vurgulayarak "Hayırseverden Allah razı olsun. Ona ömür boyu duacı olacağım. Oğlumu inşallah yeniden okula göndereceğim." dedi." Cihaz ayarlarını yaptık"Mehmet'in yeni cihazını takan uzman odyolog Cabbar Çadırcı da Mehmet'in 2014 yılında ameliyatını yaptıklarını aktararak şunları kaydetti:"Bir hayırseverin desteğiyle Mehmet yeni cihaza kavuştu. Bundan sonra mutlu, iletişim içeresinde ve sosyal bir şekilde hayatına devam edecek. Cihaz ayarlarını yaptık. Bu süreç biraz daha adım adım geçeceğimiz bir süreç. Çünkü, belli bir süre ses işlemcisi, biyonik kulağını kullanmadığı zaman işitsel bir yoksunluğa giriyor. O yüzden eski eşiğe gelmek için belli bir süreç gerekli. Bir hafta, on gün içerisinde eskisi kadar çok daha rahat bir şekilde duymuş olacak Mehmet."Çadırcı, işitme cihazını sadece ait olan kişinin kullanabileceğini, buna göre bir ayarlama yapıldığını, başka birinin kullanamayacağını sözlerine ekledi.