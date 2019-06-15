15.06.2019 16:15
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"Küçük Millet Meclisi"nde "trafik ve aile" konuşuldu

"Küçük Millet Meclisi"nde "trafik ve aile" konuşuldu

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nin konukları, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer oldu.

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nin konukları, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer oldu.
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'ndaki mecliste konuşan İbişoğlu, emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkati çekti.
Kentte yaşanan trafik kazalarını değerlendiren İbişoğlu, kazaların nedenleriyle ilgili istatistikleri paylaştı.
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özer ise aile, çocuk yetiştirme konusundaki tecrübelerini paylaştı.
Anne ve babalığın zorluğuna dikkati çeken Özer, "Annelik ve babalık dünyanın en zor mesleği. 24 saat süren, istifa edilemeyen bir meslek. Yükümlülükleri çok fazla. Kayseri'ye baktığımızda çekirdek aile yapısının önde olduğunu görüyoruz. Maalesef günümüzde çocuklarımız büyükanne ve büyükbabadan mahrum kalıyor. Boşanmaların büyük çoğunluğu evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Gençlerimiz çünkü sorun çözme, çözüm bulma konusunda tecrübesizler. Burada aslında büyüklerimize ihtiyaç var." şeklinde konuştu.
Meclis, soru ve cevaplarla sona erdi.
Kaynak: AA
Nevzat Özer, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

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