Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyalar sahibini buldu

ANKARA/DHA

Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi mindere çıkıyor. Bugün (26,30) -38- 44- 52-62 kg'da final müsabakaları yapıldı. Dereceye giren güreşçiler şunlar:

11 yaş kategorisinde; (26-30) kiloda 1,Yakup Çöl, 2. Eyup Temur, 3.Emircan Çetin, 3.Rıdvan Çiftçi

38 kiloda 1.İsmail Bereket, 2.Ö.Selahattin Ergen, 3.Khairullakh Aidaminov, 3.İsmail Korkmaz

44 kiloda 1.Berkay Gürbüz, 2.Resul Emeksiz, 3.N.Kayra Arıcı, 3.Yiğitcan Alaca

52 kiloda 1.Karım Abdullahi, 2. Yakup Arslan, 3.Eyup Önen, 3.Mustafa Figen

62 kiloda 1.Arda Uğur, 2. Fatih Büyüktemiz, 3.Fatih Geçer, 3.Berat Selek

12-13 yaş kategorisinde;

(26-30) kiloda 1. Ömer Altaş, 2.Abdulsamet Uçar, 3. Emre Tuncer, 3.Mustafa Şarlı

38 kiloda 1.Umalt Zaurbekov, 2.Hamed Navabi, 3. Ali Şahin Kara, 3.Ali Korkmaz

44 kiloda 1.Alkan Akar, 2.E.Hasan Kablan, 3.Kenan Eygi, 3.İ.Hayri Aydemir

52 kiloda 1.Orçun Akduman, 2. Hamza Çelik, 3.Yusuf Bahçe, 3.Yasin Çakır

62 kiloda 1.E.Batuhan Bildiş, 2.Alihan Bereket, 3.T.Efe Işık, 3.Engincan Atalay

Şampiyona yarın 34-41-48-57-68-(68-78)kilolarda ki Repesaj ve final müsabakaları ile sona erecek.