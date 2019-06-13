Küçük Minikler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Küçük Minikler Serbest Güreş Türkiye
Şampiyonası, Ankara
'da Türkiye genelinden 11 ve 13 yaş aralığındaki toplam 630 güreşçinin katılımı ile gerçekleşti.
Türkiye genelinde 2 bin sporcu içinden yapılan seçmeler sonunda 11 ve 13 yaş grubunda 42 ilden toplam 630 sporcunun katıldığı Küçük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün yapılan finallerle sona erdi. Ankara Taha Akgül
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada bugün yapılan finallerde dereceye giren güreşçiler şunlar:
11 YAŞ:
34 Kg:
1-Enes Kavlu
2-Muhammet Alakbarlı
3- Hayrettin Keskin
3-İsmail Korkmaz
41 Kg:
1-H.Emir Berdan
2-Seyfettin Bulut
3- Ege
Yılmaz
3- Ahmet Uzun
48 Kg:
1- Cihan Coşkun
2-M.Bera Koç
3-Semih Kılınçarslan
3-Osman Sağır
57 Kg:
1-Ataberk Yeniçağ
2- Fatih
Alış
3-Sarp Kazan
3-Hamza Okumuş
68 Kg:
1-A. Kerem Tanrıverdi
2-Lütfi Benekli
3-Mert Ekli
3-Halil İlhan
(68-78)Kg:
1-Mustafa Alper
2-Kaan Kandemir
3- Bekir Ünal
3-Berktuğ Ganiz
12-13 YAŞ:
34 Kg:
1-E.Mücahit Yılmaz
2-A.Bartu Çetin
3- Arif Küççük
3-U.Talha Uslu
41 Kg:
1- Fatih Toprak
2-Y.Emre Karakış
3-Uğur Dalbastı
3-Remzi Temur
48 Kg:
1-Abdussamet Timurbanga
2-Yılmaz Kalyoncu
3-Hüseyin Beyaz
3- Yücel Çalık
57 Kg:
1-Batuhan Karabulut
2-Ahmet İşler
3- Selim
Çiçek
3-Eyyüp Çetin
68 Kg:
1-Ertuğrul Toptan
2-E.Ömer Bozbağ
3-Hasan Dur
3-E.Batuhan Bildiş
(68-78)Kg:
1-R.Arda Güneş
2-Beraat Taşkın
3- Yusuf Yücel
3-Ertuğrul Topal
Takım sıralaması ise şu şekilde oluştu:
11 YAŞ:
1- İstanbul Beşiktaş
SK 71 Puan
2- Tokat Zile
Bld. SK 60 Puan
3- Kocaeli
B.B. Kağıt SK 54 puan
13 YAŞ:
1- Kahramanmaraş
GSK 104 Puan
2-İstanbul Beşiktaş SK 60 Puan
3-İstanbul Sancaktepe
Beld. SK 58 Puan - İSTANBUL
Kaynak: İHATürkiye
, Spor