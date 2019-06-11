Küçük mucit Başkan Kurt'u ziyaret etti

Mutluluğunu kendisi ile paylaşan Yaşar'a teşekkür eden Başkan Kurt, Beray Yaşar gibi başarılı çocukların sayısının artmasını diledi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Beray Yaşar'a Doğa Koleji Eskişehir Kampüs Müdürü Damla Güven ile Kodlama ve Robotik Öğretmeni Caner Sağlar da eşlik etti. Yaşar'ın, Kodlama ve Robotik Öğretmeni Caner Sağlar danışmanlığında yürüttüğü "Görme Engelli Bastonu N-Bot" adlı proje ile Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen Samsung Geleceğin Mucitleri 5. Bilim Yarışmasında ilk 10 proje içinde yer aldığını söyleyen Doğa Koleji Eskişehir Kampüs Müdürü Damla Güven, Yaşar'ın kullandığı ultrasonik sensör sayesinde mesafeyi ölçerek kulaklığa bağlı olan ses sistemi sayesinde görme engelli insanların yaşadığı toplumsal ve çevresel problemlerini en aza indirmek için görme engelli baston N-Bot'u ürettiğini kaydetti. Güven, Beray Yaşar'ın "Görme Engelli Bastonu N-Bot" ile bu yarışmada 5'inci olarak mansiyon ödülü kazandığını kaydetti.

Mutluluğunu Başkan Kurt ile paylaşan Beray Yaşar, ödül aldığı "Görme Engelli Bastonu N-Bot"u Başkan Kurt'a anlattı.

"BERAY GİBİ BAŞARILI ÇOCUKLARIMIZIN SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUZ"

Beray Yaşar'ın büyük başarısının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Kazım Kurt, Yaşarın bu başarısının kendisine ve Eskişehir'e büyük bir gurur yaşattığını kaydetti. Yaşar'ın başarılarının devam etmesini dileyen Başkan Kurt, "Beray Yaşar, bizim olmasını arzu ettiğimiz Cumhuriyet çocuklarından. Bilimle, sanatla, felsefeyle ilgilenen aydın çocuklarımızdan. Biz, Beray gibi başarılı çocuklarımızın sayısının artmasını istiyoruz. Bunun için de Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın her zaman en büyük destekçisi olacağız" dedi. Mutluluğunu kendisi ile paylaşan Beray Yaşar'a ziyareti için teşekkür eden Başkan Kurt, Yaşar'a üzerinde Hamamyolu Projesinin yer aldığı cam bir plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler