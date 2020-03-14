Menü
Haberler ›› Güncel ››Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı - Güncel

Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, metruk bir evde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan halası H.T. ile akrabası S.O. tutuklandı.

14.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:33
Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, metruk bir evde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan halası H.T. ile akrabası S.O. tutuklandı.

Olay, 22 Ocak Çarşamba günü Çınar ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen özel ekibin sürdürdüğü soruşturma devam ederken, Muhammed'in ölümüyle ilgili dayısı V.T., halası H.T., halasının oğulları E.T. ve Ö.F.T, akrabası B.T. ve S.O. yeniden gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan H.T., E.T. ve Ö.F.T. B.T. ve S.O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hala H.T. ile akrabası S.O. tutuklanırken, E.T. ve Ö.F.T. B.T. serbest bırakıldı. Gözaltındaki V.T.'nin ise jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Muhammed'in halası, daha önce gözaltına alınmış ancak 29 Ocak'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çarşamba, Çınar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü