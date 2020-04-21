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Küçük öğrenciler, aileleriyle evlerin duvar ve balkonlarını süsleyerek 23 Nisan'a hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

21.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:19
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.
Selçuklu İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde, evlerinde ailelerinin de yardımıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan için hazırlık yaptı.
Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime uzaktan devam eden çocuklar, evlerinin balkonları, camları ile duvarlarını Atatürk posteri, Türk bayrağı, balon ve rengarenk pankartlarla süsledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına evlerinde hazırlanan öğrenciler süsleme yaparken, ailelerinin çektikleri kısa videolarla da şu mesajları verdi:
"Evde kalmamız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlamamıza engel değildir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bayramımız kutlu olsun.
Merhaba arkadaşlar, 23 Nisan'ı kutlamak için hazırlıklarımıza başladık. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evde kalmamız bayramımızı kutlamamıza engel değildir."
Bir öğrenci de ailesinin yardımıyla evinin bahçesinde dev Türk bayrağı açarak okuduğu 23 Nisan şiirinde ise "Bak bu gelen bizim bayramımız. Yine geldi bak 100'üncü yılı. Yine coştum her zamanki gibi. Ama daha da neşeliyim. Bağırdım doya doya. Annem, babam, arkadaşlarımla. Ne desem bilemem 23 Nisan'da." diye seslendi. Küçük öğrenciler, aileleriyle evlerin duvar ve balkonlarını süsleyerek 23 Nisan’a hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
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