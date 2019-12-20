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"Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon liralık destek bugün hesaplara yatıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında, 12 bin 269 balıkçıya 13 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibariyle Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını söyledi.

20.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:45
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında, 12 bin 269 balıkçıya 13 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibariyle Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılmak üzere 'den Bayburt'a geldi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon liralık desteğin bugün hesaplara yatacağını kaydetti.
Küçük ölçekli balıkçıların avlanma yöntemleri, av miktarları, gelir-gider bilgileri ve sosyo-ekonomik durumları gibi verilerini kayıt altına alarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılında beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12.269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibariyle Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."
(Ahmet Akbuğa/İHA)

Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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