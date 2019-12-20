Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik 13 milyon liralık destek ödemelerine ilişkin müjdeli bir haber verdi. Pakdemirli, ödemelerin bugün saat 18.00'den itibaren yatırılacağını söyledi.

Yazılı olarak açıklama yapan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız.

"ZİRAAT BANKASI HESAPLARINA YATACAK"

Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."