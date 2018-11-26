Küçük Oteller İçin Erken Rezervasyon Döneminden Faydalanma Rehberi

Turizmde her dönem farklı bir hazırlığı beraberinde getiriyor. Yaz döneminde yoğun misafir ağırlayan oteller, şimdi biraz daha sakinleşip bakım dönemine girerken, kış mevsimi için revaçta olan bölgelerin turizm potansiyeli ise artmaya başlıyor.

Otel sahipleri, müşterilerin kapıyı çalmasını beklerken, müşteriler ise en ekonomik ve en uygun oteli araştırmakla işe başlıyor. Bugünlerde başlayan erken rezervasyon ise ekonomik ve iyi bir tatil yapmak isteyenler için en çok kullanılan uygulamalardan biri. Daha çok büyük ve her şey dahil konseptteki otellerin olduğu erken rezervasyon uygulamalarına karşılık, küçük ve butik oteller gerek kış dönemi özelinde, gerekse yaza hazırlık olarak neler yapmalı?

Mevsime uygun konseptler geliştirin

Yıl içinde tatil yapma sıklığının daha da arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle de, küçük otelleri tercih eden seyahat severler, yılda birkaç kez tatil yapmanın yollarını arıyor. Hafta sonu tatilleri, resmi tatiller bu kitle için birer tatil fırsatı. Müşteriler tarafından bu kısa tatillerde tercih edilmek için, küçük otellerin mevsime uygun konseptler geliştirmeleri gerekiyor. Örneğin; önümüzdeki kış mevsimine uygun olarak, otelde bir şömine ortamı yaratmak, dinlendirici müziklerle bu atmosferi desteklemek, müşteriler için bir hayli çekici olacaktır. Ya da kış mevsiminin tadını çıkarmak isteyenlere bir kış bahçesi inşa etmek farklılık arayan günümüz kitlesi için oldukça çekici olabilir. Üstelik bu duyuruları, bir promosyon eşliğinde ve tam da içinde bulunduğumuz Erken Rezervasyon döneminde yapmak, satışları arttırmak adına fayda sağlayacaktır.

Kampanyalar düzenleyin

İster gelecek yaz aylarına ait, isterseniz kış-ilkbahar dönemime ait olsun, otelinizde doluluğun daha az olacağını tahmin ettiğiniz günler için "4 gece kal, 3 gece öde" "ekstra akşam yemeği ve içecek ikramı" gibi düzenleyeceğiniz kampanyalar ile hem müşterinizin dikkatini çekebilir, hem de çevrenizdeki diğer otellerden farklılaşabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki; etkili bir kampanya gören müşteri, hiç aklında yokken tatil planlayabilir ve kendini sizin otelinizde bulabilir. Bu kampanyaları duyuracağınız en güzel alan ise otelinize ait etkili sosyal medya hesaplarınız ve geçmişte otelinizde konaklamış olan misafirlerinize kampanyanızı duyuran bir elektronik posta göndermektir.

Sosyal medyanın gücünden faydalanın

Oteller için tek tanıtım mecrası artık broşürler ya da gazete reklamları değil. Son zamanlarda en çok ses getiren ve hatta müşteri getiren mecranın Instagram olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ancak bunun için sosyal medya hesabınızı oldukça iyi yönetmeniz gerekiyor. Sadece birkaç sıradan fotoğraf ekleyerek müşterilerin dikkatini çekmek kolay değil. Her gün yapacağınız güncel paylaşımlar, otelinizin en güzel köşelerini göstereceğiniz fotoğraflar ile müşterilerin bir anda aklında yer edinebilirsiniz. Üstelik sizi takip etmeye başlayan kişiler, artık yıl boyunca sizi görecekler ve her daim onlarla iletişimde olabileceksiniz. Erken Rezervasyon dönemine ait, en çok kullanılan sosyal medya Hashtag'lerini de fotoğraflarınızın altında paylaşırsanız, bu dönemde yapılan yoğun reklamlardan, maliyetsiz bir şekilde faydalanmış ve geleceğe dönük otel arayan müşterilere ulaşmış olursunuz.

Çevrenizdeki etkinliklere dahil olun

Günümüzde birçok bölgenin festivaller organize ettiğini, kendi kültürünü tanıtmak için etkinlikler, yarışmalar düzenlediğini görüyoruz. Bu dönemde şehir dışından gelen birçok misafirin en önemli ihtiyacı ise kuşkusuz ki konaklama. Tam da bu noktada etkinliğe vereceğiniz konaklama desteği ile hem otelinizin dolmasını, hem de etkinlik sayesinde otelinizin bilinmesini sağlayabilirsiniz. Çevrenizde gerçekleşecek aktivitelerden haberdar olun, hatta imkanınız varsa siz de bir etkinliğe öncü olabilirsiniz. Öncü olabileceğiniz bir etkinlik konusu da, aynı bölgedeki birkaç oteli de örgütleyerek, bulunduğunuz bölgede bir Erken Rezervasyon etkinliği ve ortak reklam kampanyaları da yaparak, farkındalığı arttırabilirsiniz.

Telefonunuz her zaman ulaşılabilir olsun

Otel rezervasyonlarında, internet her ne kadar hızlı ve etkin bir mecra olsa da, birçok müşterinin rezervasyondan önce otel ile görüşmek istemesi sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu nedenle otel telefonunuzun daima ulaşılabilir olmasını, aksi bir durumda ise çağrıların cep telefonunuza yönlenmesini sağlayın. Müşteriler sadece bu hafta sonu için değil, önümüzdeki ay, hatta önümüzdeki sezon için dahi arıyor olabilir. Son dakika plancıları olduğu gibi, içinde bulunduğumuz Erken rezervasyon dönemi nedeniyle tatilini erkenden planlayan birçok müşteri de bu dönemde sizi arıyor olabilir.

Google Adwords reklamlarını değerlendirin

Dijital pazarlamanın en etkin mecralarından biri olan Google Adwords reklamlarını kullanarak, bölgeniz odaklı yapılacak Google aramalarında müşterilerin karşısına ilk kendi otelinizi çıkarabilirsiniz. Örneğin Marmaris'te yer alan bir otel olarak "Marmaris erken rezervasyon" kelimesine verilecek ücretli bir adwords reklamı ile Google aramalarında en üstte yer alabilirsiniz.

Mobil pazarlamanın da gücünü kullanmalısınız

Küçük-Butik oteller olarak hedef kitlenizin önemli bir kısmı büyük şehirlerde yaşayan ve/veya plazalarda çalışan, beyaz-mavi yakalı, kalabalıktan uzak ve özenli bir hizmet almak isteyen seyahat severlerden oluşur. Mobil pazarlama sayesinde, büyük şehirlerde mesai içinde plazaların olduğu alanlarda mobil sinyal veren ve akşamları da, semt olarak sizin tüketici kitlenize uygun semtlerde sinyal veren, mobil kullanıcılarına özel bir teklif ile Erken Rezervasyon döneminde, hemen satın almalarını sağlayacak havuçlar sunmalısınız.