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Küçük Prens, Beşkapılar'dan geçti

Yazar Ali Lidar ''Küçük Prens üzerine ve Küçük Prens Müzesi'' konulu söyleşisiyle Foça Kitap Günlerine katıldı.

23.08.2019 15:06 Küçük Prens, Beşkapılar'dan geçti

Eskişehir doğumlu öğretmen ve yazar Ali Lidar, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan ''Küçük Prens'' isimli masal hakkında ilgi çekici notlar aktardı.

Lidar, dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biri olan ''Küçük Prens''in Sümerce gibi günümüzde konuşulmayan dillere çevrildiğini, hatta şivelere uyarlandığını ifade etti.

Eskişehir Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Ali Lidar, okul hizmet binası eklentisinde bir Küçük Prens Müzesi kurmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Lidar, bu projeyi hayata geçirebilmek için, ''Küçük Prens'' eserini sevenlere maddi destek çağrısında bulundu.


Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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