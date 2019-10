Küçük sanayi sitesi alt yapı protokolü imzalandı

Küçük Sanayi Sitesindeki çeşitli esnaf kooperatiflerinin alt yapı ihtiyacını gidermek için ŞUŞKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan protokol Başkan Beyazgül'ün katılımıyla imzalandı. Şanlıurfa gelişiminde alt yapının önemli olduğu bilincinde olan ve sürekli sahada hizmetlerini uygulayan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kentin alt yapı eksikliklerini gideriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile alt yapıda kalıcı çözümler üreten ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın her yerinde eşit ve koordineli yapılan hizmetler ile altyapıda önemli mesafeler aldı.Küçük Sanayi sitesinde bulunan GAP Hurdacılar ve Madenciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Plastik İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve Urfa Karma Esnaf Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanlıklarının bulunduğu bölgede içme suyu ve kanalizasyon işinin yapılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ŞUSKİ Genel Müdürü M. Emin Özçınar ve Kooperatif Başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda alt yapı çalışmalarına yönelik düzenlenen protokol imzalandı. Her fırsatta esnafın ve yatırımcının yanında olduklarını dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül "Belediyemiz bu bölgedeki alt yapı çalışmalarını bir an önce bitirmek için müşterek bir çalışma gerçekleştirecek. Memleketimize, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun, inşallah esnafımıza Allah bereketli hayırlı güzel işler nasip eder" dedi.Küçük sanayii sitesi için yapılacak olan alt yapı çalışmalarında 6 bin 290 metre içme suyu hattı, 5 bin 700 metre kanalizasyon hattı döşenmesi hedefleniyor. - ŞANLIURFA