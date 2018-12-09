Küçük Satranççılar Birincilik İçin Yarıştı

Burdur
'da 7-8 yaş gurubu küçük satrançılar, il birincisi olabilmek için yarıştı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile Burdur Satranç Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Burdur Küçükler İl Birinciliği, Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salonunda yapıldı.
Genel ve kızlar kategorilerinde 42 sporcunun katıldığı turnuvada, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Ödül törenine İl Müdürü Orhan Kemerkaya
ve Burdur Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Başgül da katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Burdur
09 Aralık 2018 Pazar 16:37