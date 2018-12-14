Küçük Sedanur'un Katledilmesinin Detayları İddianamede

14 Aralık 2018 Cuma 15:36



14 Aralık 2018 Cuma 15:36

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel hakkında hazırlanan iddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi.Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Ertan B, Himmet U. ve Ahmet B'nin, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması talep edildi.İddianamede, sanıklardan Ahmet B'nin ifadesinde, erik bahçesinde Ertan ve çocukların olduğunu belirterek, "Ertan çocuklardan erik istedi, çocuklar eve gitti. Himmet yanımıza geldi, Sedanur bir daha geri döndü, bu esnada bahçede Ertan ve Himmet ile birlikteydik. Sedanur gelinceye kadar Ertan bize 'ben bir olay yapacağım' dedi. Sedanur'un dayısı benim kız kardeşimi kaçırmış, ben de bu acıyı onlara yaşatacağım, ben de Sedanur'u kaçıracağım' dedi." şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.Söz konusu iddianamede Ahmet B, bunun üzerine Sedanur'u dere kenarına götürdüklerini belirterek, küçük kıza cinsel istismarda bulunmalarını ve sonrasında öldürmelerini ayrıntılı şekilde anlattı.AFAD ekiplerini yanıltmışlarKüçük Sedanur'un cesedini sakladıktan sonra evlerine gittiklerini kaydeden A.B, "Köye girerken kimse bizi görmedi. Sigara almak için bakkala gittim, Sedanur'un kaybolduğunu söylediler ben de aramalara katıldım. Ertesi gün aramaya çıktık. Ertan ile karşılaştık, bana '2 gün sonra cezaevine teslim olacağım' dedi. Dereye indik, AFAD ekibiyle karşılaştık. Ertan, AFAD ekibine 'biz burayı aradık siz boşuna arıyorsunuz' dedi. AFAD'cılar gittiler. Sedanur'un ayakları dereye doğru bakıyordu." dedi."Kız kaybolduğunda korktum"Şüpheli Ertan B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü babamın kabrine gittim. Döndüğümde Himmet U, kapının önünde çay içiyordu. Beni de davet etti, sohbet ederken Ahmet B. ilçeden geliyordu, ona da çay ikram etti. Çay içerken Himmet U, 'Sedanur erik topluyor, alın getirin, kek yaptım kek yiyelim' dedi. Ahmet B. ile alıp geldik, çay içtikten sonra biz eve gittik, kız Himmet U'nun yanında kaldı. Kız kaybolduğunda korktum, Himmet U'nun yanında olduğunu söyleyemedim, benim bir alakam yok." beyanında bulundu.İddianamede Himmet U'nun da hakındaki suçlamaları kabul etmediği bilgisi yer aldı."Sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etti"Savcılık, sanıklar Ahmet B, Himmet U. ve Ertan B'nin ortak hareket ederek çocuk yaştaki Sedanur Güzel'i erik toplamak için Paslı köyünde bulunan ağaçlık alanda kandırıp kaçırarak hürriyetinden yoksun kıldıkları, olayın devamında da cinsel saikle hareket ettikleri ve bu eylemlerinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçuna uyduğu değerlendirmesinde bulundu.Olayın devamında, sanıkların Sedanur'a cinsel istismarda bulundukları, bu sırada ellerini ve ayaklarını tutarak cebir kullandıkları ifade edilen iddianamede, şüphelilerin bu eylemlerinin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçu kapsamında olduğu kaydedildi.Sanıklar, Ahmet B, Himmet U. ve Ertan B'nin olay yerine gittikleri, suç işlemeye karar verdikleri, maktuleyi birlikte kaçırdıkları, cinsel istismar ve öldürme eylemlerini de birlikte gerçekleştirdikleri vurgulanan iddianamede, şöyle denildi:"Sanıkların tüm bu aşamalarda birbirlerini engellemek yerine olay yerine birlikte gitmek, cinsel istismar sırasında maktulenin ellerini ve ayaklarını tutarak mukavemetini kırmak, ayrı ayrı cinsel istismarda bulunmak ve öldürmek amacıyla darp etmek suretiyle eylemler üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden 'kasten öldürme' iradesiyle hareket ettikleri değerlendirilmektedir."Adli tıp bulguları iddianamedeİstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesince hazırlanan ve dosyaya bırakılan DNA raporunda ise şu tespitler yer aldı:"Tişörtteki leke örneklerinin Ahmet B'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu, bazı bölgelerde de Ertan B'nin DNA profiliyle uyumlu örnekler olduğu tespit edildi. Sedanur'un sağ elindeki 2 tırnak örneklerinde yapılan incelemede, örneklerin Ertan B'nin DNA profiliyle aynı olduğu belirlendi."