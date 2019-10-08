Küçük Şeyler Filmi

Onur ve Bahar beyaz yaka olarak tabir edilen plaza çalışanı bir çifttir. Çiftin yaşadığı kavgalar, bedensel ve ruhsal değişimlere odaklanılan film
in yönetmen koltuğunda “Babamın Kanatları” film
iyle tanınan Kıvanç Sezer oturuyor. Yönetmen :
Kıvanç SezerSenaryo:
Kıvanç SezerOyuncular:
Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal G. Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, Kubilay Tunçer, Nezaket Erden, Jaki Baruh, Barış Gönenen, Kürşat Karaman, Serhan Süsler, Nihan AypolatFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Küçük ŞeylerYapımcı Firma:
Asteros FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
29.11.2019 Küçük Şeyler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.