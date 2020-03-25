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Küçük sürpriz yorgunluğunu unutturdu

Türkiye bir taraftan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan vatandaşlar sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına karşı desteklerini çeşitli şekillerde gösteriyor.

25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:01
Küçük sürpriz yorgunluğunu unutturdu

Özveriyle çalışan sağlık personellerine yönelik anlamlı bir jestte Bursa 'da yapıldı. Bir vatandaş, sağlık çalışanının aracına çikolata bırakırken, nöbetten çıkan sağlık çalışanı bu jesti 'Nöbetten çıkıyorum ve aracıma bırakılan çikolata, ya nasıl güzel bir sürpriz bu teşekkür ediyorum bırakan her kimse' mesajı ile sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanın bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, yüzlerce beğeni aldı.

Çok yoğun ve yorucu bir nöbetten sonra aracına geldiğini ve aracın camında bir paket çikolata gördüğünü söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda çalışan Derya Arslan Bilgin, "Önce çok şaşırdım daha sonra halkımızın sağlıkçılara verdiği desteği düşünerek, kötü niyetli bir insanın bunu yapmayacağını düşündüm" dedi.

Çikolata sürprizi ile karşılaştığında çok mutlu olduğunu ifade eden Bilgin, "Fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımdan paylaştım. Her kim bıraktıysa gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Nöbet çıkışı bütün yorgunluğumu da aldı" ifadelerini kullandı.

Destek Yağmuru Geldi

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdan sonra çok beğeni aldığını belirten Bilgin, "Paylaşım çok yayıldı. Bursalı iş adamlarından, Teksas grubu, esnaflar ve vatandaşlarımızdan hatta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan bile mesajlar ve destek aldım. Hepsinin duasında olduğumu, eksik bir şeyimiz olduğunda karşılamak istediklerini söylediler.Herkese teşekkür ediyorum. Göndermiş kadar oldular" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Bursa, Güncel

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