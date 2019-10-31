Küçük Yabancı Filmi

Annesi bir hizmetçi olan Faraday, 1947 yazında, bir dönem annesinin çalıştığı Hundreds Hall'deki hastaneyi ziyaret eder. Son birkaç yüzyıldır Ayres Ailesi'nin evi olan Hall, eski ihtişamını kaybetmiş ve evde yaşayan Bayan Ayres ile çocukları Caroline ve Roddy'ye uğursuz ve belirsiz bir şey musallat olmuştur. Faraday, buradaki ziyareti sonucunda, bu aileye musallat olan şeyin ve bu hikâyenin aslında kendi ailesininkiyle ne denli iç içe geçmiş olduğunu çözmeye başlar.Yönetmen:
Lenny AbrahamsonSenaryo:
Sarah Waters, Lucinda CoxonOyuncular:
Domhnall Gleeson, Will Poulter, Ruth Wilson, Liv Hill, Charlotte Rampling, Oliver
Zetterström, Kathryn O'Reilly, Eddie Toll, Camilla Arfwedson , Tipper Seifert-Cleveland, Peter Ormond, Bailey Rogers, Richard Campbell, Harry Hadden-Paton, Anna Madeley, Sarah Crowden, Clive Francis, Elizabeth Counsell , Nicholas Burns, Kate Phillips, Dixie Egerickx, Oliver ChrisFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The Little StrangerYapımcı Firma:
Universal PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltere, İrlanda, FransaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
111 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
01.01.2070 Küçük Yabancı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.