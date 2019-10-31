Küçük yaştaki kızlarının cinsel içerikli görüntülerini çekip satan İsveçli kadına 6 yıl hapis cezası

İsveçli bir kadın 8 ve 14 yaşında olan kızlarının cinsel içerikli görüntülerini çekip internet üzerinde sattığı gerekçesiyle mahkum edildi. İspanya
'nın güney kıyısındaki şehri Costa del Sol'de İspanyol güvenlik güçlerince yakalanıp İsveç'e iade edilen 35 yaşındaki kadın 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
İsveç polisinin bazı kadınların çocuk pornografisiyle ilgili görüntüler çekerek internette paylaştığını öğrenmesi sonrası savcılık soruşturma başlattı. Europol'ün devreye girdiği bir operasyonla yetkililer 3 kadından ikisini İsveç'te gözaltına alırken, ülke dışına kaçtığı belirlenen diğer kadının peşine düştü. Dört çocuğuyla önce Malta'ya gittiği belirlenen kadının daha sonra İspanya'ya kaçtığı tespit edildi.