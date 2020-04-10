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Küçük yaştaki oğlu ve kızını kamyonetin direksiyonuna geçirdi

DÜZCE'de, küçük yaştaki kızı ve oğlunu kamyonetinin direksiyonuna geçiren A.Y., sürüş eğitimi verdiği o anları sosyal medyada paylaştı.

10.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:50
Küçük yaştaki oğlu ve kızını kamyonetin direksiyonuna geçirdi

DÜZCE'de, küçük yaştaki kızı ve oğlunu kamyonetinin direksiyonuna geçiren A.Y., sürüş eğitimi verdiği o anları sosyal medyada paylaştı. Dışarı çıkmaları yasak olmasına rağmen çocukları araçla gezdiren babayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce 'de yaşayan A.Y., küçük yaştaki oğlu ve kızını direksiyon başına geçirerek sürüş eğitimi verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük kişilerin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkaran baba, mahalle yollarında çocuklarına kamyoneti kullandırdı. A.Y., oğlu ve kızının kamyoneti kullandığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Küçük kızın dizlerinin üzerinde oturarak direksiyonu kontrol etmesi dikkat çekti.

Trafik yetkilileri, A.Y.'nin aracı bir sürücü kursundan aldığını, babanın, kızı aracı kullandığı sırada gaz ve freni kontrol ettiğini belirterek, A.Y.'nin daha önce araçta bulunan mekanizmayı değiştirmesi konusunda uyarıldığını belirtti. Yetkililer, A.Y.'nin yayınladığı görüntüleri incelemeye aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel
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