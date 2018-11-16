Küçük Yürekler Kardeşlerini Unutmadı

Kampanyaya İnegöl Belediyesi de destek vererek 3-K sınıfı öğrencilerinin kitaplarıyla birlikte Adıyaman Taşkuyu İlkokuluna 200 adet kitap bağışında bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban, bu örnek davranışları nedeniyle 3-K sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek tüm öğrencilere kitap hediye etti.

Vehbi Koç İlkokulu 3-K sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Selma Küçük öncülüğünde Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Yaptıkları araştırma neticesinde Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı İnlice İlkokuluna kitap bağışı yapma kararı alan öğrenciler, 1'inci ve 2'nci sınıfta okudukları kitapları toplayıp ailelerinin de destekleriyle 557 kitap hazırladı. Ayrıca bu kitapların yanına kırtasiye malzemeleri de koyuldu. Küçük yüreklerin bu anlamlı kampanyasına İnegöl Belediyesi de duyarsız kalmadı. Yine 3-K sınıfı öğrencileriyle işbirliği yapılarak Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Taşkuyu İlkokuluna İnegöl Belediyesi tarafından 200 adet hikaye kitabı hediye edilmek üzere Vehbi Koç İlkokulu 3-K sınıfı öğrencilerine teslim edildi.

BAŞKAN TABAN OKUMA SAATİNDE ÖĞRENCİLERLE KİTAP OKUDU

Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerin bu anlamlı kampanyasına karşılık bugün 3-K sınıfını okullarında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Taban, her birine hikaye kitabı hediye ederek okumanın önemine dikkat çekti. Başkan Taban ve beraberindeki Milli Eğitim Müdürlüğü heyetiyle birlikte 3-K sınıfının okuma saatine de katılarak öğrencilerle beraber kitap okudu.

EN BÜYÜK HAZİNE BİLGİ

Kitapların teslimi sırasında bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Vehbi Koç Okulumuzda çok güzel bir etkinliğin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Malumunuz içerisinde bulunduğumuz hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Bu vesileyle öğrencilerimiz bir yandan okuma alışkanlığını arttırma adına farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan da Adıyaman Samsat ilçesinde bulunan Taşköy Okulu için 500 adet kitap topladılar. Bu kitapları inşallah oraya gönderecekler. Çok duyarlı ve yerinde bir hareket olduğunu düşünüyorum. Kitap okuma alışkanlığını gençlerimize, öğrencilerimize, yetişkinlerimize aktarmak durumundayız. Bununla ilgili bilinci zaten Milli Eğitim Bakanlığımız, okullarımız, öğretmenlerimiz ve belediyemiz yerine getirmeye çalışıyor. En büyük hazinenin, sermayenin bilgi olduğunu düşünüyorum. Bugün sermaye dendiğinde akla ilk gelen maddiyat oluyor ama öncelikli sermayenin bilgi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bilgiyi de kitaplardan ve kaynaklardan ancak elde edebiliyoruz" dedi.

Kitap kampanyasında emeği geçenleri de kutlayan Taban, "Ben bu etkinlikte emeği geçen 3-K sınıfı öğrencilerimizi, öğretmenimizi, velilerimizi, okul idaremizi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzü kutluyorum. Biz de her fırsatta bu etkinliklere destek vermeye gayret ediyoruz. Yeter ki biz okuyan, okuma alışkanlığını edinmiş bir toplum haline dönüşelim. Böylelikle inşallah şehrimizdeki her türlü sorunu da eğitimli bir toplumla daha kolay bertaraf edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Taban, İnegöl'de tüm vatandaşların kitap okuma alışkanlığını edinmesini arzu ettiklerini de kaydederek "Bunun için de geçen yıl çok güzel bir kitap fuarı gerçekleştirmiştik. Bu yıl da yine aynı şekilde çok daha büyük bir organizasyonla kitapseverleri kitap fuarımızla buluşturacağız" açıklamalarında bulundu.

VELİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Alper Taban, öğrencilerle yapılan buluşma sonrası 3-K sınıfı velileriyle de bir araya geldi. Okul kütüphanesinde gerçekleşen buluşmada velilerle eğitim üzerine konuşmalar yapıldı.