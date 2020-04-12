Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Felekşan Fırat Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Zeynep Nur Canpolat, koronavirüs salgını nedeniyle okuluna gidemeyip, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de arkadaşları ile parkta oynamaya da çıkamayınca evlerin cam balkon korkuluklarına resim yaparak vakit geçiriyor.

12.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:52
Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Felekşan Fırat Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Zeynep Nur Canpolat, koronavirüs salgını nedeniyle okuluna gidemeyip, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de arkadaşları ile parkta oynamaya da çıkamayınca evlerin cam balkon korkuluklarına resim yaparak vakit geçiriyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını görülmesi üzerine geçen 13 Mart'ta eğitime ara verildi. Söke Felekşan Fırat Anaokulu'nda eğitim gören Zeynep Nur Canpolat eğitime verilen ara nedeniyle okula gidemeyince evde faklı etkinliklere yöneldi. Küçük Zeynep eline pastel boya ve sulu boya fırçasını alarak tuvale çevirdiği balkon korkuluklarının camlarına resim yapmaya başladı. Çizdiği balık, çiçek, gökkuşağı başta olmak üzere doğa resimleri ile evlerinin balkonu adeta sınıfa çevirdi. Annesi sağlıkçı babası ise uzman jandarma olan küçük Zeynep zamanının çoğunluğunu ablası ile geçiriyor.

CAN SIKINTISINI RESİM ÇİZEREK ATIYOR

Haftalardan beri evden dışarıya çıkmayan Zeynep Nur Canpolat, can sıkıntısını yaptığı resimlerle atarken, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle parka gidip arkadaşlarımı, okula gidip öğretmenimi göremiyorum. O nedenle evde kalıp ablam Nisa Nur ile etkinlikler yapıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zeynep Nur, Fırat, Söke, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:33: Malatya'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı - Haber 14:31: Polis ve zabıta ekibinden minik çocuklara kuş sürprizi - Haber 14:31: Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı - Haber 14:30: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:29: Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler