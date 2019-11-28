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Küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

Küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklamaKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir ahırdan 10 adet küçükbaş hayvan çalan 3 kişiyi yakaladı.

28.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:08
Küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ - 'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir ahırdan 10 adet küçükbaş hayvan çalan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ilçesinin Yalıntaş mahallesinde M.K. isimli şahsa ait çalınan 10 adet küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afşin ilçesinde A.D, A.A, M.K isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3 kişiden A.A ve M.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen 10 adet küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.
Küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

Kahramanmaraş, Jandarma, Yerel

Kaynak: İHA


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