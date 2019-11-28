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Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir ahırdan 10 adet küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı.

28.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:53Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir ahırdan 10 adet küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ilçesinin Yalıntaş Mahallesi'nde M.K. isimli şahsa ait çalınan 10 adet küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afşin ilçesinde A.D., A.A., M.K. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3 kişiden A.A. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen 10 adet küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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