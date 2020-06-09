Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneğinden, çobanlara meslek kanunu talebi

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Abdullah Altan, "Küçükbaş sürü yöneticilerinin mera ve çoban köpeği yüzünden çıkan tartışmalarda yaşanan can kayıpları göze alınarak, artık çobanlığa yazılı kural getirilmesi elzem hale geldi.

09.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:04
Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Abdullah Altan, "Küçükbaş sürü yöneticilerinin mera ve çoban köpeği yüzünden çıkan tartışmalarda yaşanan can kayıpları göze alınarak, artık çobanlığa yazılı kural getirilmesi elzem hale geldi." dedi.
Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan ve ölümle sonuçlanan mera kavgalarının ve cinayetlerinin bir bölgenin değil Türkiye'deki küçükbaş yetiştiricilerinin sorunu olduğunu belirtti.
Bu sorunların meraların küçülmesi ve bakımsızlığı ile doğrudan ilişkili olmakla birlikte, meraların yetersiz oluşu ile de alakalı olduğunu dile getiren Altan, şunları kaydetti:
"Sürü sahipleri ve sürü yöneticilerinin eğitilmesi ile aşılabilecek bir problem olduğu gibi yazılı kurallarla sınırlar belirlenmelidir. Bölgelerde mahallelerde barınabilecek beslenebilecek hayvan sayılarının belirlenmesi mevcut üretim kalitesi artırılarak hedef sayıya ulaşılmalıdır. Geçmişten bugüne yazılı olmayan mesleğe dair kuralların, görgü kurallarının mesleğe yeni başlayan üreticilerce benimsenmemesi ve eski üreticilerimizin de yeni başlayan üreticileri kabullenmemeleriyle doğrudan alakalıdır. Yazılı bir kural olarak kayıtlara geçilmesi yaşanabilecek problemlerde hak kaybını da önleyecek, problemler en aza inecektir. Böylece üreticiler haklarını hukuk önünde arayacak kaba kuvvete başvuran üreticilerin sayısı azalacak, caydırıcı olacak problemler bu sayede en aza inecektir. Bakanlık yetkililerince, sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla ve üreticilerle ortak bir masa kurulmalı çalışma yapılmalı kurallar belirlenmeli ve artık üretici kaybına son verilmelidir. Küçükbaş sürü yöneticilerinin mera ve çoban köpeği yüzünden çıkan tartışmalarda yaşanan can kayıpları göze alınarak, artık çobanlığa yazılı kural getirilmesi elzem hale geldi."
Altan, "Nasıl ki ehliyetsiz bir sürücü araç kullanamıyor ehliyetli sürücülerin uyacağı kurallar yazılı olarak belli ise kurallara uyulmadığında caydırıcı cezalar var ve yazılı yasalarla belirlenmiş ise küçükbaş hayvancılıkta da yazılı kurallara ihtiyaç vardır. Sürü yönetimi elemanı kurslarına ek bir modül daha ekleyerek, yazılı kurallar üreticiye aktarılmalıdır. Sürülerde bölgesine göre kaç çoban köpeğinin bulundurulacağı, iki sürü merada karşılaştığında aralarında kaç metre kare mesafe olacağı gibi kurallar netleştirilmelidir." diye konuştu. Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneğinden, çobanlara meslek kanunu talebi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ilgın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu’ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir Haber
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Haber
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Haberler››Güncel››Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneğinden, çobanlara meslek kanunu talebi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: Başkan Zorluoğlu'ndan "Her siteye ve bahçeye bir köpek" önerisi - Haber 13:15: Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı - Haber 13:15: İş kulüplerinde 2 bin 613 gence online eğitim verildi - Haber 13:13: Turuncu kategoride aranan terörist, Elazığ'da etkisiz hale getirildi - Haber 13:13: Afyonkarahisar'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haber 12:24: Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum - Haber 12:17: Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı - Spor 12:17: Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı - Magazin 11:01: Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler