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"Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan ve sürücünün "Küçükbaş hayvan yüklü" dediği kamyonun içinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen çıktı.

10.09.2019 11:12

Adana'da sürücüsünün 'küçükbaş hayvan yüklü' dediği kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ"

Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polis, üzeri brandayla kapalı kamyonu 'şüphe' üzerine durdurdu. Sürücü Mehmet G. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden polis, kamyonda ne olduğunu sordu. Sürücü de "Küçükbaş hayvan yüklü" dedi.

POLİS İNANMAYIP BRANDAYI AÇTI

Mehmet G.'ye inanmayan polisler, brandayı açtıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Tıklım tıklım kasada seyahat eden ve Afganistan ile Pakistan uyruklu oldukları ortaya çıkan 61 kaçak göçmenin, Van'dan giriş yaptıkları belirlendi.

KİŞİ BAŞI 500 EURO VERİYORLAR

10 gündür yolda olduklarını anlatan kaçak göçmenler, insan kaçakçılarına kişi başı 500 euro verdiklerini söyledi. 45 derece sıcaklıkta yolculuk yaptıkları için yorgun düştükleri görülen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ile imliği açıklanmayan beraberindeki şüpheli, sorguya alındı.


Afganistan, Pakistan, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (13)
RAMAZAN ASLIM: Şoföre muhabbet versenez kimse cesaret edemez
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KAMYONCU: SINIR KAPILARINDA Kİ GÖREVLİLERDEN NASIL GEÇTİ BU KAMYON SİZCE YAKALANMADI DA YOLDA YAKALANIYOR NEDEN KONTROL ETMİYOR GÜMRÜKCÜLER
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KAPTAN: BUNLAR SINIRI TELDEN VEYA KAPIDAN RESMİ OLARAK GEÇİYOR TELDEN GEÇENLER GİRİŞ İZNİ OLMADIĞINDAN BU ŞEKİLDE BÜYÜK ŞEHİRLERE TAŞINIYOR. . PASAPORTLA GELEN 3 AY KALMA İZNİ VAR SONRASINDA YAKALANINCAYA KADAR GİTMİYOR.
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KAMYONCU: 47 MARDİN PLAKALI KAMYONCU
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KONTROL MEMURU: GÜMRÜKTEN NASIL GEÇTİ BU KAMYON ACABA . . . ?
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DAMALLI: Adanalılar kendilerine delikanlı diyorya her pislik adanadan çıkıyor lanet bir il
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DAMALLI YA CEVAP: Geri zekalı bunun adana ile ne ilgisi var.
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BEYİN: ÇOK CAHİLSİN KEŞKE ÖLSEN.
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OKAN: Arkadaş kendi ülkenizde çalışın çabalayın kendi toprağınıza saygı duyun ya. Siz kendi memleketine saygısı olmayanlar suriyeli vatanına baş kaldıranlar gibi afganlar ıraklılar libyalılar hepiniz işe yaramazsınız. Bizim ülkemizede gelmeyin arkadaş. İnsan aç olsada ülkesinde kalır. Bizim genççler asgari ücretle çalışıyor yine avrupaya kaçmıyor ülkesini satmıyor. Yuh size ama sizi bizim ülkeye sokan yada taşıyanada yuh.
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KAPTAN: OKAN AFGANİSTANDA DA BAŞLIK PARASI 15 BİN DOLAR GİBİ BİR RAKAM KIZ BABASI OLANLAR RAHAT ÇOĞUNLUK ERKEK İSE MECBUREN ÜLKESİNDEN ÇIKIYOR İSTANBULDA KAĞIT TOPLAYARAK BU PARAYI BİRİKTİRMEYE ÇALIŞIYOR MESELE AÇLIK DEĞİL AMA BUNLAR PLANLI ÇOCUK YAPSALAR DURUM BÖYLE OLMAZ. ÇOCUĞU AZ OLANA SEN KISIRSIN DİYOR İLK 3 ERKEK OLDU SIKINTI DİYOR KIZDA LAZIM ONLARDAN GELEN BAŞLIKLA ERKEKLERİ EVLENDİRİRİM AMA BU DENGEYİ KURAMAYAN AİLELERDEN BUNLAR.
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