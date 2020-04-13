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Küçükbaş hayvanlar ova ve dağlarda otlatılmaya başlandı

Muş'ta besiciler çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını Muş Ovası ve dağlarda otlatmaya başladı.

13.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:22
Küçükbaş hayvanlar ova ve dağlarda otlatılmaya başlandı
Muş 'ta besiciler çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını Muş Ovası ve dağlarda otlatmaya başladı.

Kentte ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hayvanlar otlatılmaya başlandı. Havaların ısınmaya başladığı Muş'ta, besiciler derin bir nefes aldı. Yem masrafından kurtulmanın sevincini yaşayan besiciler, hayvanlarını bereketli Muş Ovası ve dağlık alanlarda otlatmaya çıkardı.

Hayvanlarını otlatmaya çıkaran Serhat Oğlağa, kış mevsimini geride bıraktıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı otlatmaya çıkardık. Allah'a çok şükür kış mevsiminden kurtulduk. Kış mevsimi çok çileli ve eziyetli geçiyor. Hayvanlarımızı otların çıkmasıyla ovaya çıkardık. Baharın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Kışın çok masrafımız oluyor. Kışın hem saman pahalı, hem arpa pahalı. Artık çoban mevsimi başladı" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Muş, Güncel
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