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Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine yakalandı

Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçelerinde 5 koyun ve 8 keçinin çalınması olayına karışan üç kişi Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

07.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:27Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine yakalandı
'nın ve ilçelerinde 5 koyun ve 8 keçinin çalınması olayına karışan üç kişi tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Mergenli Mahallesinde M.Ç isimli vatandaşın 5 adet koyunu çalınmasının ardından Jandarma ekiplerine şikayetçi oldu. Ortaca Jandarması tarafından oluşturulan sivil özel ekip, olayı soruşturmak için çalışma başlattı. İnceleme, ağılın yakınında bulunan oto yıkama paspaslarından yola çıkan özel ekip. M.Y. H.A. ve Ş.K. isimli şüphelileri Ortaca ilçe merkezinde hayvanları bir başkasına satarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda 10 gün önce de Fethiye'de gerçekleşen 8 keçi hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları aracın ise 17 Mayıs 2019 tarihinde Ortaca Mergenli mahallesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayında faili meçhul olarak arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y, H.A. ve Ş,K adli makamlara sevk edildiler. Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalıntı 5 koyun ve 8 keçi jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Jandarma, Fethiye, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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