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Küçükçekmece, 2020'yi zengin kültür sanat takvimiyle karşılıyor

Küçükçekmece Belediyesi, 2020 yılına dolu dolu bir kültür-sanat takvimiyle 'merhaba' diyor.

25.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:42 Küçükçekmece, 2020'yi zengin kültür sanat takvimiyle karşılıyor
Belediyesi, 2020 yılına dolu dolu bir kültür-sanat takvimiyle 'merhaba' diyor. Sanatseverlere, konserlerden, sergilere, tiyatrolardan, sinema ve söyleşilere, geniş bir yelpazede, pek çok seçenek sunan Küçükçekmece Belediyesi, Ocak ayında 40'ı aşkın etkinliği izleyici ile buluşturacak.

İlçede bulunan Cennet, , Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Ocak ayında birbirinden nitelikli programlara ev sahipliği yapacak. Usta şair Nazım Hikmet 118. doğum gününde resimlerinden oluşan özel bir sergiyle anılacak. Yetkin Dikinciler, Sinem Demircioğlu ve İklim Tamkan, 'Yarına Davet-Nazım Hikmet' adlı gösteride usta şair anısına şiir ve müziği birleştirdikleri bir melodram sahneleyecek. İkinci Yeni'nin en önemli şairlerinden Cemal Süreya ölümünün 30. yılında, 40 sanatçının çalışmasından oluşan sergiyle Küçükçekmece'de yad edilecek.

18 farklı yetişkin ve çocuk tiyatrosu

Aynı günde, birkaç farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Küçükçekmece sahnesinde izleyiciyle buluşacak olan yetişkin tiyatrolarından bazıları şöyle açıklandı: "Esaretin Bedeli, Büyüklere Masallar, Hırçın Kız, Şişman Güzeldir, Kadın Kafası, Nane Molla Zülfikar Bey." Birbirinden eğitici ve eğlenceli, "Ali Baba ve Kırk Haramiler, Kurbağa Prens, Merhaba Gölgem, Sevimli Panda" çocuk oyunları da minik seyircilerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Sefaköy, Güncel

Kaynak: İHA

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