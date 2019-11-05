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Küçükçekmece Belediyesi 38. Kitap Fuar'ında

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 38'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

05.11.2019 10:18Küçükçekmece Belediyesi 38. Kitap Fuar'ında
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 38'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kitap fuarında standıyla fuarda yerini aldı. Küçükçekmece Belediyesi standına fuara katılan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öte yandan Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ile birlikte fuar alanını gezen Başkan Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi'nin standını da ziyaret etti. Belediyenin hizmetlerinin anlatıldığı ve ilçenin tanıtıldığı stantta ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. 12'nci kısımda yer alan Küçükçekmece Belediye standı 9 gün boyunca açık olacak. 10 Kasım'da sona erecek fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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