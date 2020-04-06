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Küçükçekmece Belediyesi eğitici ve eğlenceli içeriklerle dijital platformda

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evde kal çağrısı yapan Küçükçekmece Belediyesi, insanların evde kalacakları vakti daha kaliteli hale getirmek için programlarını online platforma taşıdı.

06.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:27
Küçükçekmece Belediyesi eğitici ve eğlenceli içeriklerle dijital platformda
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evde kal çağrısı yapan Küçükçekmece Belediyesi, insanların evde kalacakları vakti daha kaliteli hale getirmek için programlarını online platforma taşıdı.

Küçükçekmece Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını geçinceye kadar zorunlu olmadıkça vatandaşların evden çıkmamaları uyarısına uyulmasını teşvik etmek ve evde kalan vatandaşların güzel vakit geçirmelerini sağlamak için, uzman konukları youtube kanalı Küçükçekmecem TV'de, Küçükçekmecelilerle buluşturacak. Halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek adına nisan ayı boyunca yapılacak tüm etkinlikleri iptal eden Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların hem bilgilenecekleri hem de eğlenecekleri online 'Hayat Akarken' adlı bir program hazırladı.

'Hayat Akarken' Küçükçekmecem TV'de yayında

Nisan ayı boyunca her hafta Salı ve Perşembe günleri youtube kanalında yayınlanacak olan programlarda alanında uzman isimler Küçükçekmeceliler ile buluşacak. Mehmet Erte'nin danışmanlığını yaptığı, Gülüş Türkmen'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 40 dakikalık programlarda, korku pandemisi, uzaktan eğitimin püf noktaları, sağlıklı beslenme, aile içi duygusal şiddet, çocuklara yönelik masal, oyun, yoga gibi konular alanında uzman kişiler tarafından işlenecek. Programlar belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Küçükçekmece Belediyesi, TV, Güncel
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