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Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

Küçükçekmece Belediyesinin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

21.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:51
Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı
Küçükçekmece Belediyesinin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türkiye 'de de görülen korona virüs salgınına karşı Küçükçekmece Belediyesi, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlar başta olmak üzere, Küçükçekmece'de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçekmece'de vatandaşların yoğun kullandığı ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirlerini arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesinin dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kamusal alanlar dezenfekte ediliyor

İlçede yer alan 97 cami ve 4 cemevi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, 21 muhtarlık, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler, bilgi evleri, semt konakları, kültür merkezleri, aile danışmanlık merkezleri, bölge trafik amirliği, ulaşım hizmetleri müdürlüğümüze bağlı 70 araç, siyasi parti ilçe binaları, 40 aile hekimliği merkezi, müftülük, PTT şubeleri, adliye binaları, devlet demir yolları halkalı, Cennet ve Kanarya istasyonları, İlçe Seçim Kurulu, 14 yatılı kuran kursu, Halkalı Çocuk Yetiştirme Yurdu, Polis Kriminal Laboratuvarı, sosyal tesisler, noterler ve kamu bankalarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Dezenfeksiyon çalışmaları semt pazarlarının kurulduğu caddelerde ve 4 kapalı pazar yerinde devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Türkiye, Güncel

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