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Küçükçekmece Belediyesi engelli ve ailelerini yemekte ağırladı

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve ailelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yemekte ağırladı.

04.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:41Küçükçekmece Belediyesi engelli ve ailelerini yemekte ağırladı
Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve ailelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yemekte ağırladı.

Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşların onuruna Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda bir yemek verdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin ev sahipliği yaptığı yemeğe, onlarca engelli vatandaş ailesiyle birlikte katılarak gönüllerince eğlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, işitme engelli vatandaşların el hareketleriyle okudukları İstiklal Marşı salonda bulunanları duygulandırdı. Yüzlerce engelli vatandaşın ailesiyle birlikte katıldığı programda, Başkan Kemal Çebi masaları dolaşarak engelli vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

"Gerçek olan tek engel, insanların oluşturduğu engellerdir"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bütün engelleri ancak birlikte aşabileceklerini belirterek, "Engel görmemek, duymamak, yürüyememek, konuşmamak değildir. Bizim için gerçek engel duymak istememek, görmek istememektir. Louise Braille günümüzde bile kullanılan kabartma harflerden oluşan ve 'Braille Alfabesi' denilen alfabeyi keşfetmiş olan ve 3 yaşından bu yana görmeyen bir insan olarak tarihe derin izler bırakmıştır. Ne körlük Aşık Veysel'e engel olmuş, ne de sağırlık Beethoven'a, Abraham Lincoln de engel tanımamış ya da Stephen Hawking, hem ne körlük ne de dilsizlik. Gerçek olan tek engel, insanların oluşturduğu engellerdir ve bu engelleri ancak ve ancak birlikte kaldırabiliriz. Birlikte yaşama kültürü ile her bireyin sosyal hayata dahil olup, güvenle sokaklarda, parklarda gezebildiği bir Küçükçekmece neden olmasın?" dedi.

"Küçükçekmece benim evim"

"Eşit ve adil bir kent kurma sözümü bir kez daha burada, sizlerin huzurunda tekrarlıyorum" diyen Başkan Çebi konuşmasını şöyle sürdürdü: "Küçükçekmece benim evim. 12 yaşındaydım Küçükçekmece'ye geldiğimizde. Burada büyüdüm, okudum, evlendim, çocuklarım burada doğdu büyüdü. 51 yıldır Küçükçekmece'deyim, her sokağında ayak, her duvarında parmak izim var. Göreve geldiğimiz gün itibari ile tüm sokakları baştan gezmeye başladık. Öncelikli olarak evinizden çıkıp rahat rahat dolaşabilmeniz için engelli rampası yapımı, var olan rampaların bakım ve onarımı, görme engelli vatandaşlar için ise kabartma işaretlerinin yapımını ve bakımlarını yaptık. Araçlarınızı rahat park edebilmeniz için talep edilen yerlere kişiye özel engelli park yeri işaretlemeleri yaptık." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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