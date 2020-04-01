Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Küçükçekmece Belediyesinden psikososyal destek hattı

Küçükçekmece Belediyesi, Korona (Covid 19) salgını ile mücadele kapsamında evde kal çağrısının ardından, ilçe sakinlerinin endişelerini gidermek amacıyla psikososyal danışmanlık destek hattını hizmete sundu.

01.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:43
Küçükçekmece Belediyesinden psikososyal destek hattı
Küçükçekmece Belediyesi, Korona (Covid 19) salgını ile mücadele kapsamında evde kal çağrısının ardından, ilçe sakinlerinin endişelerini gidermek amacıyla psikososyal danışmanlık destek hattını hizmete sundu.

Küçükçekmece Belediyesinin psikososyal danışma hattı, Covid 19 tedbirleri sürecinde sosyal izolasyondaki kişilerin kaygı düzeylerini dengelemek, aile bireyleri arasında verimli ve keyifli zaman geçirilmesinin teşvik etmek için kuruldu. Hattı arayan vatandaşlar, psikolojik ilk yardım, psikolojik dayanıklılık, kaygı yönetimi, süreç içerisinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler ile baş etme yöntemleri, aile içi şiddet, izolasyon sürecinde sosyal yaşam, ileri yaştaki yakınlara yardımcı olma çabası konularında danışmanlık hizmeti alabilecek.

Haftanın 6 günü ulaşılabilecek

Korona virüs salgını riski dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle ailelere, çocuk ve ergenler için de destek sağlanacak. Süreç içinde oluşabilecek obsesif kompülsif bozukluğun (temizlik takıntısı) önüne geçmek, ev içinde eğitici faaliyetler, aile içi sosyal aktiviteler, bu süreçte telefon, tablet, bilgisayar bağımlılığı geliştirme konusunda risk grubu olan ergenlerde bu sürecin önlenmesi gibi konularda destekleyici terapiler sunulacak. Psikososyal hattı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri Küçükçekmecelilere hizmet verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Küçükçekmece Belediyesinden psikososyal destek hattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP’li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:55: AVCILAR'DA POLİS, YOLUNU BULAMAYAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAMI EVİNE GÖTÜRDÜ - Haber 13:55: Ankara'da karantinaları son bulan umreciler İnegöl'e geldi - Haber 13:55: Van'da vektörle mücadele çalışması - Haber 13:55: Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlara korona virüs bilgilendirmesi - Haber 13:54: Vefa Sosyal Destek Ekibinden 78 yaşındaki vatandaşa doğum günü sürprizi - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber