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Küçükçekmece D-100'de TIR'la otomobil çarpıştı

100 Karayolu'nda TIR'la otomobil çarpıştı.

24.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:13Küçükçekmece D-100'de TIR'la otomobil çarpıştı

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda TIR'la otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Avcılar yönüne giden otomobil arkasından gelen TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil sürücüsü direksiyonu kırınca geriden gelen TIR otomobile çarptı. Bir süre sürüklenen otomobil yolun ortasında yan durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Avcılar yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.



Küçükçekmece, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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