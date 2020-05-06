KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.
06.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:14
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde de mesai bitiş saati sonrası D-100 Karayolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Küçükçekmece-Avcılar istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Haber