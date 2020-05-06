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KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

06.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:14
İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde oluşan trafik havadan görüntülenirken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaştı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde de mesai bitiş saati sonrası D-100 Karayolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Küçükçekmece-Avcılar istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. KÜÇÜKÇEKMECE D-100’DEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Haber

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