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KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDAKİ YOĞUNLUKTAN KAÇMA İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Küçükçekmece D-100 Karayolu'na katılım yoğun trafiği gören sürücüler, geri manevra yaparak yan yola geçti.

22.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:25
Küçükçekmece D-100 Karayolu'na katılım yoğun trafiği gören sürücüler, geri manevra yaparak yan yola geçti. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücülerin bulundukları yolda daha fazla yoğunluk oluşturduğu görüldü.
D-100 Karayolu Topkapı istikameti Cennet Durağı mevkiinde sabah saatlerinde arıza yapan bir yolcu otobüsü yoğunluğa neden oldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100'deki trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler kuralları hiçe sayarak D-100 de geri manevra yaparak yan yola girdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokan sürücüler bulundukları yolda daha fazla yoğunluk oluşmasına neden oldu. KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU’NDAKİ YOĞUNLUKTAN KAÇMA İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Küçükçekmece, Sabah, Güncel
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