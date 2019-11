Küçükçekmece'de 24 Kasım Öğretmenler Günü 7 bin öğretmenle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 7 bin öğretmenin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.Programa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İlçe Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İstanbul eski İl Milli Eğitim Müdürü Müdürü Ömer Balıbey yanı sıra Küçükçekmece ilçe protokolü ve 7 bin öğretmen katıldı. Kutlama programında, Küçükçekmece'de görev yapan öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi ve öğretmenler korosunun sahnelediği konser ilgiyle izlendi. Emekli öğretmenlerin hizmet şeref belgesini aldığı ve deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, mesleğe yeni başlayacak olan çiçeği burnunda eğitmenler de öğretmenlik yemini etti. Programda protokol üyeleri 24 Kasım'a dair mesajlarını paylaştı."Sorunlarını çözme noktasında her zaman yanınızdayım"Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Biliyoruz ki, bir öğretmen dünya yetiştirir. Geleceğimizde bu kadar önemli bir role sahip olan siz öğretmenlerin, sorunlarını çözme noktasında her zaman yanınızdayım. Küçükçekmece Belediyesi olarak eğitim için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizin sözünü vererek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum" dedi.Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan İlçe Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, "Beytüşşebap'ın en ücra köy okulundan, Edirne'mizdeki sınır okulumuza değin yurdumuzun tüm sathında öğretmenlik mesleğini icra eden kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum. Öğretmenlerimiz aklın ve bilimin ışığında çocuklarımızı gençlerimizi geleceğe hazırlayan en değerli rehberlerimizdir" diye konuştu."Tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum"İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı da "Güçlü Türkiye'nin inşası öğretmenlerin eliyle olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur; çünkü gençlik buradan yetişiyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahrete göç etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Bu ülkenin her köşesinde bu bayrak, bu devlet bizim diyerek öğretmenlik yapan ve görevi başında şehit olan Aybüke Yalçın Necmettin Yılmaz nezdinde, bütün şehit öğretmenlerimizi minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.Eski İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ise "Öğretmenlik mesleğinin düşüncesi ve insanın öğretmene verdiği değer değişmemiştir. Öğretmen sadece okuma-yazmayı öğretmez, insanların hayal dünyalarını geliştirir" dedi. - İSTANBUL